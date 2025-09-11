Worlds Collide: ¿Cuándo y dónde ver el evento de luchas de la WWE y Triple A?

Las compañías vuelven a chocar en 2025, esta vez desde Las Vegas

David Torrijos Alcántara
11 de Septiembre de 2025
Worlds Collide: ¿Cuándo y dónde ver el evento de luchas de la WWE y Triple A?
Worlds Collide: ¿Cuándo y dónde ver el evento de luchas de la WWE y Triple A? | X: @WWE

WWE y Triple A celebrarán un evento más de Worlds Collide este viernes desde Las Vegas. Con combates y rivalidades crecientes, el evento promete emociones grandes para los aficionados del espectáculo de ambas compañías.

X: @WWE

En una de las luchas más importantes del evento, El Hijo del Vikingo buscará retener su Megacampeonato de la AAA frente al Campeón Intercontinental de la WWE, Dominik Mysterio, quien busca conquistar la compañía mexicana.

El Worlds Collide también tendrá combates como el de The New Day vs Psycho Clown y Pagano por el Campeonato Mundial en Parejas de AAA, mientras que El Hijo de Dr. Wagner Jr. defenderá su título Latinoamericano de AAA frente a Dragon Lee, Ethan Page y JD McDonagh.

X: @WWE

¿Dónde ver Worlds Collide? 

  • Fecha: Viernes 12 de septiembre 

  • Hora: 21:00 horas del centro de México 

  • Lugar: Estadio Cox Pavilion, Las Vegas

  • Transmisión: Canal de YouTube de WWE 

X: @WWE

TE PUEDE INTERESAR

¡El adiós de Dr. Wagner Jr.! El luchador sorprende a todos sus fanáticos con gran anuncio

AAA | 11/09/2025

¡El adiós de Dr. Wagner Jr.! El luchador sorprende a todos sus fanáticos con gran anuncio
L.A. Park explota contra WWE por usar su imagen en promocional de Worlds Collide

WWE | 06/09/2025

L.A. Park explota contra WWE por usar su imagen en promocional de Worlds Collide
¿Cuándo es la última aparición de John Cena en WWE?

WWE | 07/09/2025

¿Cuándo es la última aparición de John Cena en WWE?
Te recomendamos
¡Embrace The Vision! Seth Rollins y Becky Lynch protagonizan los resultados de WWE Clash in Paris 2025
Lucha Libre
WWE

LO ÚLTIMO

 