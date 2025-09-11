Worlds Collide: ¿Cuándo y dónde ver el evento de luchas de la WWE y Triple A?

WWE y Triple A celebrarán un evento más de Worlds Collide este viernes desde Las Vegas. Con combates y rivalidades crecientes, el evento promete emociones grandes para los aficionados del espectáculo de ambas compañías.

X: @WWE

En una de las luchas más importantes del evento, El Hijo del Vikingo buscará retener su Megacampeonato de la AAA frente al Campeón Intercontinental de la WWE, Dominik Mysterio, quien busca conquistar la compañía mexicana.

El Worlds Collide también tendrá combates como el de The New Day vs Psycho Clown y Pagano por el Campeonato Mundial en Parejas de AAA, mientras que El Hijo de Dr. Wagner Jr. defenderá su título Latinoamericano de AAA frente a Dragon Lee, Ethan Page y JD McDonagh.

X: @WWE

¿Dónde ver Worlds Collide?

Fecha: Viernes 12 de septiembre

Hora: 21:00 horas del centro de México

Lugar: Estadio Cox Pavilion, Las Vegas

Transmisión: Canal de YouTube de WWE

X: @WWE