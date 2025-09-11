¡El adiós de Dr. Wagner Jr.! El luchador sorprende a todos sus fanáticos con gran anuncio

El hombre que carga con uno de los legados más grandes dentro de la lucha libre mexicana reveló una nueva identidad

11 de Septiembre de 2025
¡El adiós de Dr. Wagner Jr.! El luchador sorprende a todos sus fanáticos con gran anuncio
Nueva identidad | @hijodrwagner

Dr. Wagner Jr. demostró una vez más que sus mejores años aún no pasan y, espera seguir por muchos años dentro de la lucha libre. Tras la compra de AAA por parte de WWE, el hombre que carga con una de los más grandes legados del pancracio mexicano, informó un gran cambio para su futuro.

El luchador de 33 años informó que tendrá un nuevo nombre, en homenaje al legado de su padre y de su madre. Dr. Wagner Jr. ahora será conocido como Dr. Wagner lll, con un presente y futuro prometedor.

"Mi familia, mi padre, mi madre y mi familia han dado todo por este negocio y yo les ofrendo con todo el amor, cariño, respeto y lealtad este hermoso cinturón. Yo me presento, soy Dr. Wagner III, el presente, el pasado y el futuro, pero sobre todo la máscara más hermosa del mundo", comentó el luchador.

Nueva identidad | @hijodrwagner
Nueva identidad | @hijodrwagner

Su última gran victoria

Con la compra de Triple AAA por parte de WWE, Dr. Wagner lll tuvo una de sus primeras grandes apariciones en Worlds Collide El luchador logró retener su título de Campeonato Latinoamericano ante El Mesías.

De cara al próximo gran evento, el luchador dejó un contundente mensaje: "Yo soy Dr. Wagner, y soy el nuevo Campeón Latinoamericano. Dragon Lee, va a ser un honor poder defender mi título contigo. Ethan, JD, no tienen oportunidad. Ethan, yo sé que tú eres el Campeón Norteamericano de NXT, pero, ¿sabes cuántos países represento? Sí, me imagino que no. Nos vemos en Worlds Collide".

El cartel | @hijodrwagner
El cartel | @hijodrwagner

