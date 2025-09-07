Fallece Rodolfo Ruíz, histórico luchador y referí del CMLL

El Consejo Mundial de Lucha Libre dio la noticia por medio de sus redes sociales

Álex Martínez
7 de Septiembre de 2025
Fallece Rodolfo Ruíz, histórico luchador y referí del CMLL
Rodolfo Ruíz | Captura de pantalla: X

El Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) informó el fallecimiento de Rodolfo Ruiz, padre del luchador Averno y reconocido personaje de la lucha libre mexicana. La noticia causó pesar en la familia luchística y en los aficionados al deporte espectáculo.

Trayectoria en la lucha libre mexicana

Rodolfo Ruiz tuvo una destacada trayectoria como gladiador de peso ligero, donde se ganó el respeto de compañeros y seguidores. Más adelante, continuó ligado al cuadrilátero como réferi y profesor dentro del CMLL, y contribuyó a la formación de nuevas generaciones de luchadores.

Su legado fue más allá de lo deportivo: su entrega y pasión lo convirtieron en un referente dentro del gremio luchístico.

 

 

El mensaje del CMLL

A través de sus redes sociales, el Consejo Mundial de Lucha Libre expresó sus condolencias:

“El CMLL se une a la pena que embarga a la familia luchística por el sensible fallecimiento del Sr. Rodolfo Ruiz, padre de nuestra estrella Averno. Descanse en paz. Expresamos nuestras más sentidas condolencias y solidaridad a su familia y amigos por esta irreparable pérdida”.

El adiós a una figura de la lucha libre

El fallecimiento de Rodolfo Ruiz representó una pérdida importante para la historia de la lucha libre mexicana. Su recuerdo perduró en el cuadrilátero, en las enseñanzas que dejó y en la trayectoria de su hijo Averno, quien continuó brillando como una de las figuras del CMLL.

El mensaje del CMLL | @CMLL_OFICIAL
El mensaje del CMLL | @CMLL_OFICIAL

