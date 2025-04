¡Manicomio en Las Vegas! Drama y locura en la Noche 1 de WrestleMania 41

"Y apenas fue la Noche 1", todavía se comenta entre los amantes de la Lucha Libre. El primer episodio de WrestleMania 41 dejó grandes emociones, gracias al drama y fuertes rivalidades que se palparon en el ring del Allegiant Stadium.

X: @WWE

El Yeet como señal de guerra

La noche fue inaugurada por Jey Uso y Gunther, en la que el 'Main Event' sorprendió y derrotó al 'Ring General', pese a sus grandes esfuerzos por retener el Campeonato Mundial Pesado, pero el retador, motivado por el estruendoso público de Las Vegas, se llevó el título.

Rey Fénix debuta en WrestleMania

Apenas unas semanas en WWE y Rey Fénix debutó en el evento más importante de la Lucha Libre, WrestleMania. El mexicano reemplazó a Rey Mysterio en el combate ante El Grande Americano, quien se llevó la victoria gracias a la sucia táctica de ponerse un metal dentro de su máscara. El Hijo del Vikingo ayudó a su compatriota previo al inicio del combate.

X: CAPTURA DE PANTALLA

En otro combate por el título, Jacob Fatu acabó con el reinado de LA Knight del Campeonato de los Estados Unidos. El de Maryland no pudo con los grandes movimientos en el ring por parte de su rival y entregó el cinturón.

La Noche 1 se caracterizó por los cambios de posesión y en el Campeonato Mundial de Parejas, The New Day, conformado por Kofi Kingston y Xavier Woods le arrebataron los cinturones a The War Raiders (Erik & Ivar).

Tiffany Stratton y Charlotte Flair tuvieron un duelo vibrante, en el que se reflejó la fuerte rivalidad entre ambas superestrellas. Finalmente, fue Tiffy Time para retener su Campeonato Femenino.

X: @WWE

Drama en el Main Event lleno de traiciones

Allegiant Stadium no estaba preparado para lo que se vivió en el Main Event, de por sí la triple amenaza entre CM Punk (con Paul Heyman), Seth Rollins y Roman Reigns, prometía, los luchadores regalaron un espectáculo de alta calidad.

La rivalidad y odio entre los tres fue palpable, el Jefe Tribal dominó la lucha, mientras 'Chicago Made' no podía ejecutar el GTS (Go To Sleep). Seth Rollins con una estrategia de aprovechar los momentos exactos para atacar. Pero la noche se tornó en una ecatombe de traiciones, Paul Heyman entregó una silla a CM Punk que selló la falta de lealtad del Wiseman hacia Roman Reigns.

Cuando CM Punk estaba listo para atacar a Roman, Paul Heyman le dio un golpe bajo al 'Chicago Made', en señal de reconciliación con el Jefe Tribal. Wiseman le sugirió a su mejor amigo pegarle a Seth Rollins, y como con 'The Best In The World', también lo traicionó.

"Apenas fue la Noche 1"

Finalmente, Seth Rollins se quedó con la victoria del Main Event en la Noche 1 de WrestleMania 41, en una lucha que dejó a los aficionados con la cabeza por las nubes y con el constante mensaje de "y apenas fue la primera".

X: @WWE

