¡Ánimo! Rey Fénix debuta en WrestleMania con derrota ante El Grande Americano

Apenas unas semanas en WWE y Rey Fénix debutó en el evento más importante de la Lucha Libre, WrestleMania. El mexicano reemplazó a Rey Mysterio en el combate ante El Grande Americano, por una lesión sufrida en SmackDown.

Allegiant Stadium recibió a Rey Fénix de buena forma en su debut en un WrestleMania. Previo a iniciar el combate, el Hijo del Vikingo ayudó al de Ecatepec al atacar a El Grande Americano. Cabe destacar que WWE adquirió a Triple A y se hizo oficial antes de iniciar el evento.

Rey Fénix sacó a relucir su gran repertorio de movimientos dentro del ring del Allegiant Stadium en Las Vegas, Nevada. Sin embargo, El Grande Americano cauterizó los ataques e hizo sufrir al oriundo de Ecatepec.

Cuando Fénix quiso ejecutar su movimiento 'Adiós Amigo', El Grande Americano le movió las cuerdas para hacerlo caer, fue cuando aprovechó para colocarse una pieza metálica, una táctica que ya había utilizado anteriormente.

Rey Fénix evitó ser atacado con la pieza metálica y cuando realizó el 'Adiós Amigo', se hizo daño en el pie al golpear la cabeza de su rival, donde estaba el artefacto. Finalmente, El Grande Americano aprovechó y contactó a su rival para ganar el combate.

