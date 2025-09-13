Andrade deja WWE; reportes indican que fue decisión del luchador mexicano

Los rumores indican que la molestia del mexicano se debe a no ser considerado para un campeonato de los Estados Unidos, de ahí su decisión

Andrada no continuará con WWE | @WrestleOps
Marcos Olvera García
13 de Septiembre de 2025

De pasar a pelear por los campeonatos en pareja en SummerSlam a dejar la empresa, esa es la historia reciente de Andrade, a quien los rumores lo ponen fuera de WWE, aparentemente, por decisión propia.

El luchador mexicano volvió a la empresa a inicios de este año, regresó en Royal Rumble, quedó en una buena posición y se ganó un buen impulso, sus luchas contra Carmelo Hayes llamaron la atención de todos, hay quienes las consideran un clásico instantáneo, y su  historia de pareja con Rey Fenix es una de las mejores.

Andrada no continuará con WWE | @WrestleOps

Justo después del "Evento más candente del verano" Rey Fenix y Andrade tardaron en volver a la programación habitual de SmackDown, lo que preocupó a muchos aficionados, el hermano del Penta Zero Miedo, regreso esta semana, algo que no ocurrió con Andrade.

Andrada no continuará con WWE | @WrestleOps

Este sábado, Fightful Select confirmó que Andrade habría decidido dejar la empresa de forma inmediata ¿La razón? La negativa de WWE de ponerlo over para una oportunidad por el campeonato de los Estados Unidos, misma que tuvo Fenix en el pasado show de la marca azul.

WWE ha hecho oficial la salida del mexicano, pasando su perfil de luchador en activo a la sección de Alumni.

Andrada no continuará con WWE | @WrestleOps

