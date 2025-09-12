Dominik Mysterio vence al Hijo del Vikingo y se proclama como nuevo Megacampeón de Triple A

Este viernes, Worlds Collide celebró su segunda edición, donde Dominik Mysterio se enfrentaría por segunda ocasión al Hijo del Vikingo, en revancha por lo ocurrido en Triplemania XXXIII, donde el Hijo del Vikingo retuvo su campeonato tras la intervención de AJ Styles.

La lucha en Las Vegas fue intensa desde el principio, Dominik respondió ante el dominio del Hijo del Vikingo y "el mejor de los Mysterio" contrarresto y tuvo un periodo de superioridad en la lucha, donde no le dio descanso al hoy excampeón de Triple A.

Momentos de la lucha entre Mysterio y Vikingo | CAPTURA

Cuando Vikingo comenzó a responder, el Judgment Day hizo acto de presencia, JD Mcdonagh y Finn Balor aparecieron para auxiliar a Mysterio, aunque sin éxito, mientras Dragon Lee y Rey Mysterio salieron para defender al todavía megacampeón.

Ante la salida de los cuatro involucrados, el Hijo del Vikingo volvió a recuperar el protagonismo de la lucha, aunque no por mucho pues, cuando estaba cerca de la victoria, apareció El Grande Americano, que evitó que la cuenta llegara a tres y auxilio a Dirty Dom para proclamarse como nuevo megacampeón de la Triple A.

Al final de la contienda, Rey Mysterio salió a entregarle el megacampeonato a Dominik Mysterio, además de ponerlo en su cintura, acto seguido, el nuevo megacampeón 'corrió' a su padre del ring para celebrar su triunfo.

Resultados de Worlds Collide

En lucha de 4 vs 4, La Parka, Mascarita Sagrada, Laredo Kid y Octagón Jr. vencieron a Lince Dorado, Mini Abismo Negro y a LWO.

Natalya se desquitó tras Triplemania y derrotó a Faby Apache para ser contendiente número 1 por el Reyna de Reynas.

Psycho Clown y Pagano vencieron a Kofi Kingston y Grayson Waller para retener sus campeonatos en parejas.

Lola Vice y Mr. Iguana derrotaron a Finn Balor y a Roxanne Pérez

El Hijo de Dr. Wagner Jr. derrotó en fatal de cuatro esquinas a Dragon Lee, Ethan Page y a JD Mcdonagh para retener el campeonato Latinoamericano.

