¡Llegaron los jefes! Triple H, Shawn Michaels y Undertaker estarán presentes en Worlds Collide

WWE estará a cargo de la nueva edición de Worlds Collide, evento que se llevará a cabo en Las Vegas; para ello, los directores creativos de la empresa: Triple H, Undertaker y Shawn Michaels han llegado al lugar en el que se llevará a cabo. Su llegada se da después de haber dado un anuncio que 'sacudió' al mundo.

Logo oficial de la segunda edición del evento | wwe.com

Control desde cerca

No es la primera vez que estos tres personajes se han presentado en algún evento reciente que tenga que ver con la unión de WWE y AAA, ya que en la primera edición de Worlds Collide ya había sucedido, además de también haber sido así en Triplemanía XXXIII, en la Arena Ciudad de México.

Desde meses atrás, ya se habían filtrado imágenes de The Undertaker en el backstage de los eventos de NXT y de la gira de Alianzas de la empresa mexicana, por lo que solamente faltaba un anuncio oficial de que estaban trabajando juntos. La propia WWE subió un video a sus redes sociales en donde se puede ver el encuentro de los tres encargados de la producción del show.

¿Qué se puede esperar de Worlds Collide?

Tan solo un mes después de lo sucedido en Triplemanía, la reciente alianza entre empresas muestra una vez más 'el experimento' Worlds Collide, siendo esta la segunda vez que se lleve a cabo un evento similar, mezclando a luchadores de ambos lados; la primera edición de este año se desarrolló el 7 de junio, tres meses antes. Este evento casualmente ha tenido lugar el mismo día en el que se anunció que WrestleMania en el 2027 saldrá de Estados Unidos para llegar a Arabia Saudita.

Dentro de la cartelera, sin duda alguna la lucha que más destaca es El Hijo del Vikingo vs Dominik Mysterio, misma que será por el Megacampeonato de Triple A. Otra de las 'atracciones' más esperadas en esta ocasión tiene que ver con la aparición especial de Penta, quien no tiene combate, pero sí aparece en la cartelera.

Evento central de la noche | wwe.com