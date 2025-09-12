Penta Zero Miedo ‘amenaza’ a Triple A en Worlds Collide: “Voy a ganar el megacampeonato”

Este viernes, en Las Vegas, Nevada, Penta Zero Miedo se presentó en el Estadio Cox Pavilion para presentar la segunda edición de Worlds Collide donde, entre otras cosas, mandó un mensaje a todo el roster de la Triple A, incluido a Domink Mysterio.

El oriundo de Ecatepec de Morelos, habló antes de la lucha 4 vs 4, mandando un mensaje a los aficionados mexicanos que se hicieron presentes en el Cox Pavilion y, de paso, amenazando a la Triple A y a todos sus luchadores.

Penta apareció en Worlds Collide | WWE

"Les tengo una noticia, cuando Triple A me requiera, voy a hacer algo que nunca hice mi carrera en México... Ganar el Megacampeonato de Triple A, no me importa quién lo tenga, ni quién lo va a ganar, ni quién lo va a llegar a ganar después de esta noche, lo que sí les prometo es que vendré a este ring a pelear con sangre, sudor y lágrimas para convertirme en el Megacampeón de Triple A", comentó el Penta.

Actualmente, Penta es un luchador activo del miembro de WWE, participando en el show del Monday Night RAW, donde, recientemente, perdió la oportunidad de enfrentarse a Dominik Mysterio por el Campeonato Intercontinental.

Este viernes El Hijo del Vikingo se enfrentará a Dominik Mysterio | @Cory_Hays407

Penta no se olvida de Dominik

Antes de terminar su participación en la apertura de Worlds Collide, Penta Zero Miedo habló sobre su rivalidad con Dominik Mysterio, asegurando que antes de ir a Triple A para pelear por el Megacampeonato, quiere vencer a Mysterio para ganar el campeonato Intercontinental de WWE.

"Voy a covertirme en el Megacampeón de Triple A, pero, sin antes, vencer al pen#$" de Dominik Mysterio por el Intercontinental Championship", aseguró el mexicano.

