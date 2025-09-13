Cody Rhodes volvió a SmackDown y se enfrentará a Drew McIntyre en Wrestlepalooza

El campeón de WWE estuvo ausente por una lesión, justamente, frente al escocés, que tendrá una nueva oportunidad por el campeonato

Rhodes volvió y enfrentará a McIntyre
Marcos Olvera García
13 de Septiembre de 2025

El SmackDown del viernes 12 de septiembre vivió, como su evento estelar, la anticipada lucha entre Randy Orton y Drew McIntyre, que han estado en un work constante durante las últimas semanas.

Después de SummerSlam, Orton ha seguido tras los pasos de Drew McIntyre, logrando la lucha de ayer, donde el escocés terminó ganando, aunque no estaba muy satisfecho con solo vencer a "La víbora de cascabel", quería acabar con la leyenda de Orton.

Cody Rhodes regresó tras una lesión | FOTO TOMADA DEL VIDEO
Justo cuando McIntyre tenía las intenciones de lesionar a Orton, sonó la música de Cody Rhodes, quien salió a defender a uno de sus mentores y le cedió al escocés la posibilidad de tener una lucha con él por el campeonato indiscutido de la WWE.

Tras golpear el campeón al escocés, Cody Rhodes confirmó que enfrentará a McIntyre en Wrestlepalooza por el campeonato indiscutido el próximo sábado 20 de este mes.

Rhodes se enfrentará a McIntyre en Wrestlepalooza | @WWE

¿Cuál es la cartelera de Wrestlepalooza?

  • Jey Uso y Jimmy Uso vs Bronson Reed y Bron Breakker
  • CM Punk y AJ Lee vs Seth Rollins y Becky Lynch
  • Stephanie Vaquer vs Iyo Sky por el campeonato Mundial femenino
  • Cody Rhodes vs Drew McIntyre
  • John Cena vs Brock Lesnar
Cody Rhodes regresó tras una lesión | FOTO TOMADA DEL VIDEO
Dominik Mysterio vence al Hijo del Vikingo y se proclama como nuevo Megacampeón de Triple A
