Cody Rhodes volvió a SmackDown y se enfrentará a Drew McIntyre en Wrestlepalooza

El SmackDown del viernes 12 de septiembre vivió, como su evento estelar, la anticipada lucha entre Randy Orton y Drew McIntyre, que han estado en un work constante durante las últimas semanas.

Después de SummerSlam, Orton ha seguido tras los pasos de Drew McIntyre, logrando la lucha de ayer, donde el escocés terminó ganando, aunque no estaba muy satisfecho con solo vencer a "La víbora de cascabel", quería acabar con la leyenda de Orton.

Cody Rhodes regresó tras una lesión | FOTO TOMADA DEL VIDEO

Justo cuando McIntyre tenía las intenciones de lesionar a Orton, sonó la música de Cody Rhodes, quien salió a defender a uno de sus mentores y le cedió al escocés la posibilidad de tener una lucha con él por el campeonato indiscutido de la WWE.

Tras golpear el campeón al escocés, Cody Rhodes confirmó que enfrentará a McIntyre en Wrestlepalooza por el campeonato indiscutido el próximo sábado 20 de este mes.

Rhodes se enfrentará a McIntyre en Wrestlepalooza | @WWE

¿Cuál es la cartelera de Wrestlepalooza?

Jey Uso y Jimmy Uso vs Bronson Reed y Bron Breakker

CM Punk y AJ Lee vs Seth Rollins y Becky Lynch

Stephanie Vaquer vs Iyo Sky por el campeonato Mundial femenino

Cody Rhodes vs Drew McIntyre

John Cena vs Brock Lesnar

