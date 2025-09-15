Wrestlepalooza: Estos son los nuevos PLE de WWE que apuntan a quedarse

Después de mucho tiempo, WWE trae de vuelta el evento Wrestlepalooza como parte de la cartelera de la empresa en el mes de septiembre; sin embargo, los directivos tendrían pensado que dicho regreso no represente solamente el 2025, sino que esté presente en los años siguientes como un evento recurrente.

Wrestlepalooza tendrá una nueva edición después de mucho tiempo | wwe.com

Eventos que regresan o se estrenan

Desde 1997 no se llevaba a cabo una edición de Wrestlepalooza, en aquel momento aún como parte de ECW; no obstante, este año WWE ha decidido traerlo de vuelta; rumores apuntaban a que la decisión tenía que ver con que AEW había puesto el evento All Out el 20 de septiembre, por lo que Triple H y compañía planeaban poder competir directamente en niveles de audiencia, sin tener completo éxito, pues el horario de los dos eventos estará diferenciado por cuatro horas uno con otro.

Los planes creativos a futuro se basan en que Wrestlepalooza se quede como un evento anual, pero ese no sería el único, pues Evolution, el PLE exclusivo de mujeres seguiría también con el paso del tiempo. Otro de los que más resalta es Worlds Collide, pues con la alianza entre WWE y AAA, las producciones en conjunto de ambas empresas seguirán presentándose anualmente.

El evento femenino se mantendrá en la programación de WWE | wwe.com

Saturday Night's Main Event, un evento que habrá tenido más de cuatro ediciones en 2025, también apunta a quedarse, con una emisión cada cierto tiempo para cumplir con el contrato de transmisiones que tienen con Peacock.

WrestleMania

Pudiera parecer algo inexplicable, pero WrestleMania también apunta a quedarse, pero no como lo conocemos, pues con el reciente anuncio de la llegada del evento a Arabia Saudita para su edición número 43 en 2027, dicho evento podría ser de manera frecuente un PPV que se lleva a cabo en otro país, tal y como sucederá pronto.

WrestleMania tendrá su primera edición fuera de Estados Unidos | wwe.com

Además, pequeños rumores también indican a que después del cambio de hacerlo de una sola noche y ahora cambiarlo de sede, hay planes de hacerlo doble, es decir, tener una edición en Estados Unidos y otra en otro país, el cual podría ser frecuentemente el mismo Arabia.