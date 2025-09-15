¿Llega al CMLL? Estrella de WWE deja la empresa y podría llegar a México para seguir su carrera

En los últimos días los rumores sobre el futuro de Andrade en la WWE han tomado fuerza y todo indica que el gladiador mexicano estaría viviendo sus últimos momentos en la empresa estadounidense.

A través de su cuenta de Instagram, Andrade compartió una fotografía que encendió las especulaciones: una hoja en blanco, su mano sosteniendo un bolígrafo y un breve mensaje que decía únicamente “Thank you”, acompañado del hashtag #WWE. La publicación fue interpretada como una clara señal de despedida.

Aunque la compañía de lucha libre más grande del mundo no ha emitido un comunicado oficial, la ausencia de Andrade en los shows desde principios de agosto respalda la versión de que su salida es inminente.

¿Vuelve a CMLL?

Después de casi una década de trayectoria en Estados Unidos, donde militó en NXT, AEW y WWE, Andrade estaría listo para dar un giro en su carrera y volver a México. El Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) aparece como la opción más viable, ya que fue la empresa que lo vio nacer y donde se consolidó como una de las figuras más prometedoras de la lucha libre nacional.

Un regreso al CMLL no solo sería histórico para Andrade, sino también un golpe mediático para la lucha libre mexicana, que recuperaría a uno de sus máximos exponentes de los últimos años.