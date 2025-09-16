MJF 'desprecia' al CMLL antes de enfrentarse a Místico en el aniversario 92 de la promoción

El luchador de All Elite Wrestling, aseguró que le quitará la máscara a Místico este viernes

MJF despreció a Místico antes de enfrentarse en el aniversario del CMLL
Marcos Olvera García
16 de Septiembre de 2025

Este viernes, en el aniversario número 92 del Consejo Mundial de Lucha Libre, Místico se enfrentará a MJF en el evento estelar en la Arena México, pero ante, del estadounidense ha comenzado a calentar la lucha.

Mediante sus redes sociales, Maxwell Jacob Friedman aseguró que es la estrella más grande en la promoción mexicana, a la que denominó como 'linda y pequeña promoción independiente'.

 

 

MJF aseguró que le va a quitar la máscara a Místico, en una lucha en donde (si gana MJF) podrá quedarse con la tapa del mexicano, eso sí, en caso de que el ídolo mexicano triunfe, Friedman perderá el campeonato de la All Elite Wrestling.

Cabe resaltar que, apenas 16 horas después de la lucha en la Ciudad de México, Friedman tendrá que luchar contra Mark Briscoe en All Elite Wrestling All Out, evento que se llevará a cabo en Toronto.

MJF enfrentará a Místico en el aniversario del CMLL | @Fightful

