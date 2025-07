Figura de AEW contempla el retiro prematuro

Una de las máximas figuras de AEW ha comenzado a preocupar a los fanáticos de la lucha libre ya que desde hace unos meses ha 'coqueteado' con la posibilidad de un retiro bastante sorpresivo.

Con una importante participación en AEW All In, esta estrella del wrestling tendría en la mira separar su camino del cuadrilátero a una temprana edad.

Okada vs Omega fue uno de los eventos centrales de AEW All In | IG: @aew

¿Temprano adiós?

Después de la desafortunada lesión de Adam Cole previo a su lucha en All In, la incertidumbre solamente se ubicaba con el ahora excampeón de TNT acerca de un posible retiro; sin embargo, ahora es Kenny Omega quien apunta a dejar la lucha libre profesional más pronto que tarde.

En una entrevista reciente para Wrestling Observer Radio, Omega habló acerca de la desafortunada situación en torno a su salud, pues recientemente tuvo que alejarse del ring debido a una diverticulitis que lo tuvo bastante cerca a la muerte, quedándose solo a 24 horas de perder la vida, situación que lo ha puesto a recapacitar acerca del cómo seguirá su vida tanto personal como profesional.

Kenny Omega es una de las actuales estrellas de AEW | X: @KennyOmegamanX

Cambio de planes

Después de tal situación médica, Kenny Omega no ha podido regresar al cien porciento a los cuadrilateros de AEW, pues en la entrevista que le realizaron Dave Meltzer y Gerret Gonzales, pudo expresar que su estilo in-ring ha cambiado bastante desde entonces debido a que ya no puede realizar movimientos de su arsenal que antes realizaba con normalidad.

Además de todo esto, Omega también ha dicho que si bien no estará fuera por completo de la programación de la empresa de Tony Khan, sí tiene contemplado aparecer únicamente en ocasiones especiales que la empresa requiera de su presencia, por lo que verlo en los shows semanales de AEW será de complicado a imposible.

Kenny dejará de aparecer de manera cotidiana en la programación de la empresa | X: @KennyOmegamanX

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¡El Hijo Prodigo vuelve! AJ Styles regresará a TNA después de 12 años