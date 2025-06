AEW Grand Slam Mexico todo un éxito en La Catedral de La Lucha Libre mexicana

AEW y CMLL hicieron vibrar la México. All Elite Wrestling celebró con éxito su primer evento en México con AEW Grand Slam, un espectáculo donde lo mejor de la empresa estadounidense se combinó con las estrellas del Consejo Mundial de Lucha Libre ante una Arena México pletórica.

La lucha estelar se robó los reflectores. El equipo encabezado por Will Ospreay —junto a Samoa Joe, Powerhouse Hobbs,

Katsuyori Shibata y Swerve Strickland— fue derrotado por Jon Moxley, Claudio Castagnoli, Wheeler Yuta y los Young Bucks.

Cuando parecía que Strickland y Ospreay estaban por lograr la victoria, Marina Shafir intervino y permitió que Moxley aprovechara el caos para rendir a Swerve. Los Young Bucks impidieron que Will lo rescatara.

Tras la campana, Adam Page apareció para atacar a Moxley. A pesar de la derrota, el equipo de Ospreay se retiró entre ovaciones, con el público coreando el nombre del británico.

Mercedes Moné vs Zeuxis

Mercedes Moné, “The CEO”, venció a Zeuxis y le arrebató el Campeonato Mundial Femenil del CMLL tras un suplex desde la tercera cuerda. En medio de su celebración, Toni Storm apareció para atacarla y arruinar su momento.

Con esta victoria, Moné se convirtió en la primera mujer en ganar títulos en CMLL, WWE, AEW y NJPW, consolidando aún más su legado.

Mercedes Moné, nueva campeona Mundial Femenil del CMLL | X: @AEW

Máscara Dorada vs. Lio Rush vs. Hologram vs. Ricochet

En una vibrante lucha de cuatro esquinas, Hologram se llevó el triunfo y el premio de 4 millones de pesos tras vencer a Lio Rush. Aunque Ricochet y Rush formaron una alianza temporal para eliminar a Máscara Dorada y Hologram, estos también unieron fuerzas, equilibrando el combate. Al final, Hologram se impuso y fue ovacionado.

Mistico vs. MJF

Mistico parecía tener la victoria en sus manos al aplicar La Mística, haciendo que MJF se rindiera. Sin embargo, el réferi no lo notó por una distracción de MVP. Maxwell aprovechó para conectar un golpe bajo, pero Mistico respondió de la misma manera, ahora frente al árbitro, quien decretó la descalificación. La pelea terminó entre abucheos y tensión.

Kevin Owens apareció al final, intensificando la rivalidad.

Mistico en acción en la Arena México | X: @AEW

Kazuchika Okada (campeón continental de AEW) vs Mark Briscoe

Kazuchika Okada defendió con éxito el Campeonato Continental de AEW al derrotar a Mark Briscoe con su clásico Rainmaker. Aunque el combate fue de mucho contacto, careció de emociones y el japonés controló el ritmo, sin dar espacio para que Briscoe brillara.

Lucha de estrellas: Atlantis selló el triunfo

En una espectacular contienda 7 contra 7, Atlantis logró la victoria sobre Dax Harwood con un paquetito. El combate reunió a figuras de AEW y el CMLL, como Adam Cole, Daniel García, Brody King, Bandido, Templario, Atlantis Jr., Volador, Hechicero, Kyle Fletcher, Josh Alexander, Konosuke Takeshita y Lance Archer.

Fue una lucha dinámica, llena de momentos lucidos, donde ambas empresas brillaron.

