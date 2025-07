Evolution 2025: Estos son los resultados del PPVE femenino de la WWE

Este domingo uno de los eventos de WWE que desaparecieron de la nada volvió a la cartelera, Evolution regresó este 2025 con una cartelera electrizante donde las mujeres de la World Wrestling Entertainment tomaron el control del ring.

En la primera lucha de la noche, Becky Lynch retuvo su campeonato intercontinental luego de vencer a Lyra Valkyria y a Bayley en una triple amenaza, más tarde, Jacy Jayne retuvo su campeonato femenino de NXT tras derrotar (con intervención) a Jordynne Grace.

