Seth Rollins sufre una lesión legitima en Saturday Night Main Event y pierde ante LA Knight

Una preocupante escena se vivió este fin de semana en WWE Saturday Night Main Event, cuando Seth Rollins, actual portador del maletín de Money in the Bank, sufrió una aparente lesión legítima en la rodilla derecha durante su combate frente a LA Knight, lo que obligó a terminar anticipadamente la contienda.

El combate entre Rollins y Knight era uno de los más esperados del cartel. Todo transcurría con normalidad hasta que el también conocido como "The Visionary" intentó ejecutar un mortal hacia atrás desde la segunda cuerda del ring. Al caer, todo el peso de su cuerpo impactó directamente sobre su rodilla derecha, lo que provocó una reacción inmediata tanto del luchador como del equipo médico.

Seth Rollins suffers an injury during the match against LA Knight at WWE Saturday Night's Main Event



After the doctor spoke to Rollins, he got back up just to take a BFT from Knight before Knight pinned himpic.twitter.com/iSKf5Cc680

— WrestleTalk (@WrestleTalk_TV) July 13, 2025