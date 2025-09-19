¡Sorpresa! Andrade ya tiene nuevo trabajo

A tan solo unos días después de haber salido de WWE, 'El Ídolo' ha sido anunciado en una nueva empresa

Andrade estará presente en Tijuana
Andrade estará presente en Tijuana | FB: The Crash Lucha Libre
Mauricio Díaz Valdivia
19 de Septiembre de 2025

Recientemente se dio a conocer la noticia de que nuevamente Andrade había sido dado de baja como luchador en activo de WWE; ante dicha situación, las especulaciones no se hicieron esperar, pues muchos creían que era injusta esta nueva salida; sin embargo, algunos otros rumores apuntan a que ha sido decisión del propio luchador.

Andrade en su segundo paso como luchador de WWE | wwe.com

Nuevo rumbo 

Con tan solo unos cuantos días de haber salido de WWE, 'El Ídolo' ha sido anunciado como parte de una cartelera totalmente inesperada. Por principio de cuentas, Andrade regresará a luchar a México, solo que esta vez lo hará para The Crash, como parte de una función en Tijuana.

Será este próximo 3 de octubre cuando se sume a nombres como Tejano Jr. Rey Escorpión, DMT Azul, Tinieblas Jr. Alushe y más. La página de Facebook de The Crash ya ha anunciado el inicio de la venta de boletos para poder acudir al Auditorio Fausto Gutiérrez, los cuales solo se pueden adquirir en las taquillas del recinto o en Farmacias Roma.

Poster completo del anuncio de la llegada de Andrade | FB: The Crash Lucha Libre

¿Quién será el rival de Andrade?

A pesar de que en la cartelera no está anunciado a quién se va a enfrentar el exmiembro de WWE y que en el anuncio oficial la misma empresa pregunta a los fanáticos en qué lucha les gustaría verlo, realmente sí hay indicios de a quién podría enfrentarse el antes llamado La Sombra.

La publicación previa al anuncio de Andrade, contiene la cartelera completa del evento, en ella, se puede observar que Tinieblas Jr. con Alushe junto a Valentino y Tinieblas Nueva Generación se enfrentarán a Hijo de Fishman, Hijo del Pirata Morgan y un luchador sorpresa. Ante esta situación, los seguidores de The Crash ya han comenzado a sacar conclusiones con respecto a que precisamente es Andrade el tercer miembro del equipo.

Cartelera completa del 3 de octubre | FB: The Crash Lucha Libre

TE PUEDE INTERESAR

El Grande Américano se ha convertido en un hito en WWE

WWE | 18/09/2025

¿Quién es El Grande Americano en WWE? Ludwing Kaiser rompe el silencio entre rumores y risas
Vaquer tendrá su primera oportunidad de ser campeona mundial

WWE | 16/09/2025

¿Festejo en familia? Stephanie Vaquer confirma que su padre estará presente en Wrestlepalooza
MJF despreció a Místico antes de enfrentarse en el aniversario del CMLL

CMLL | 16/09/2025

MJF 'desprecia' al CMLL antes de enfrentarse a Místico en el aniversario 92 de la promoción
Te recomendamos
WWE Wrestlepalooza: ¿Cuándo y dónde ver? Cartelera y todo lo que debes saber de John Cena vs Brock Lesnar
Lucha Libre

LO ÚLTIMO

 