¡Sorpresa! Andrade ya tiene nuevo trabajo

Recientemente se dio a conocer la noticia de que nuevamente Andrade había sido dado de baja como luchador en activo de WWE; ante dicha situación, las especulaciones no se hicieron esperar, pues muchos creían que era injusta esta nueva salida; sin embargo, algunos otros rumores apuntan a que ha sido decisión del propio luchador.

Andrade en su segundo paso como luchador de WWE | wwe.com

Nuevo rumbo

Con tan solo unos cuantos días de haber salido de WWE, 'El Ídolo' ha sido anunciado como parte de una cartelera totalmente inesperada. Por principio de cuentas, Andrade regresará a luchar a México, solo que esta vez lo hará para The Crash, como parte de una función en Tijuana.

Será este próximo 3 de octubre cuando se sume a nombres como Tejano Jr. Rey Escorpión, DMT Azul, Tinieblas Jr. Alushe y más. La página de Facebook de The Crash ya ha anunciado el inicio de la venta de boletos para poder acudir al Auditorio Fausto Gutiérrez, los cuales solo se pueden adquirir en las taquillas del recinto o en Farmacias Roma.

Poster completo del anuncio de la llegada de Andrade | FB: The Crash Lucha Libre

¿Quién será el rival de Andrade?

A pesar de que en la cartelera no está anunciado a quién se va a enfrentar el exmiembro de WWE y que en el anuncio oficial la misma empresa pregunta a los fanáticos en qué lucha les gustaría verlo, realmente sí hay indicios de a quién podría enfrentarse el antes llamado La Sombra.

La publicación previa al anuncio de Andrade, contiene la cartelera completa del evento, en ella, se puede observar que Tinieblas Jr. con Alushe junto a Valentino y Tinieblas Nueva Generación se enfrentarán a Hijo de Fishman, Hijo del Pirata Morgan y un luchador sorpresa. Ante esta situación, los seguidores de The Crash ya han comenzado a sacar conclusiones con respecto a que precisamente es Andrade el tercer miembro del equipo.

Cartelera completa del 3 de octubre | FB: The Crash Lucha Libre