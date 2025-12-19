Penta confiesa haber trabajado para el crimen organizado

No es para nada algo nuevo que los luchadores tengan que adaptarse a veces a circunstancias bastante atípicas a lo largo de su carrera, incluso a cuadriláteros que compliquen más su participación en alguna lucha en la que tengan que estar presentes.

Tal es el caso de uno de los luchadores mexicanos más queridos de la actualidad: Penta, quien ha mencionado recientemente en un podcast en el que participó como invitado, que alguna vez tuvo una de las 'funciones' más complicadas de su carrera, sin siquiera tener un ring en el cual luchar.

El de Ecatepec ha tenido un buen 2025 en WWE | wwe.com

"Trabajé con gente 'diferente'"

Penta ha sido uno de los invitados del podcast del conductor 'Capi' Pérez; dentro de su episodio, el nacido en Ecatepec contó una anécdota acerca de una de las funciones que tuvo que dar en un ambiente bastante hóstil, pues es algo a lo que para nada estaba acostumbrado.

"Eramos una cuadrilla de luchadores a los que nos dijeron que teníamos función en Querétaro, pero yo no conocía ese Querétaro, porque cuando llegamos, todavía fuimos más para arriba, tardamos como ocho horas en llegar. El ring nunca llegó, porque nos dijeron que se había ponchado la llanta del camión o algo así, pero el anfitrión era una persona 'diferente', desde que llegamos y vimos la gente nos dimos cuenta", contó el luchador de WWE.

"Cuando nos dijeron que no iba a llegar el ring, esta persona entró con su 'adorable' equipo de trabajo y nos dijo 'mi hijo quiere ver luchas, así que luchas va a tener, ahí está el pasto y una alberca', hasta nos aventamos ahí", terminó el mexicano su anécdota con un poco de sarcasmo junto a los conductores del podcast.

Sin luchar por el resto del año... al menos

A pesar de que estuvo programado para la función del 20 de diciembre con Lucha Libre AAA, Penta no podrá ser parte del evento Guerra de Titanes debido a una lesión en el hombro que sufrió en una edición reciente de Monday Night Raw cuando luchaba ante Solo Sikoa en el torneo por ser el último rival de John Cena.

En la lucha que ya se tenía programada, los Lucha Brothers estaban pactados a hacer su regreso para enfrentarse a Los Gringos Locos 2.0 (Dominik Mysterio y El Grande Americano), pero eso no podrá suceder debido a la ausencia del Cero Miedo; sin embargo, a través de redes sociales, tanto el luchador como la empresa han hecho oficial que tendrá un sustituto.

Penta en el Money in the Bank 2025 | wwe.com

Se trata de Rey Mysterio, quien una vez más estará enfrentando a su hijo 'Dirty' Dom, pero al mismo tiempo, será la primera vez que esté haciendo equipo con Rey Fénix. Esta será la última función de AAA en el 2025, además de que en 2026 sus transmisiones pasarán a ser parte de Fox.