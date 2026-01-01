Tom Brady y Alix Earle desatan rumores de romance tras ser captados juntos

El inicio de 2026 trae consigo una sorpresa mayúscula en el mundo de las celebridades y el entretenimiento. Tom Brady fue captado en una actitud muy cercana con la creadora de contenido Alix Earle durante una celebración exclusiva. Las imágenes difundidas muestran interacciones que sugieren algo más que una simple amistad entre ambas figuras de la vida pública.

¿Qué pasó entre Tom Brady y Alix Earle?

En uno de los videos obtenidos, la joven de 25 años se inclina para hablar de forma privada con el multicampeón. Mientras susurra al oído del exatleta, ella mantiene su mano sobre la espalda de él durante un tiempo considerablemente prolongado. La complicidad entre ambos resultó evidente para los presentes en el evento festivo realizado en la isla caribeña.

Otro clip revela el momento en que Earle lanza una mirada sugerente hacia el histórico dorsal doce de la NFL. Ante este gesto, el mariscal de campo respondió con una sonrisa y se acercó de inmediato hacia la posición de la joven. Estos detalles alimentan las especulaciones sobre un posible noviazgo que marcaría el inicio del calendario social en este invierno.

La diferencia de edad entre los protagonistas genera una ola de comentarios diversos en las distintas redes sociales actuales. Tom Brady cuenta con 48 años, cifra muy cercana a los cincuenta que ostenta el padre de la influencer. A pesar de esto, la atracción parece mutua y ambos lucen sumamente cómodos bajo los reflectores de la prensa internacional.

Los contextos amorosos de ambas celebridades

Alix Earle terminó recientemente una relación de dos años con el jugador de futbol americano Braxton Berrios hace pocos meses. Tras esa ruptura, la joven parece encontrar consuelo y renovada suerte en el amor con una figura de mayor jerarquía. Por su parte, Brady se mantuvo alejado de compromisos serios tras el fin de su vínculo con Irina Shayk.

El entorno familiar del exjugador también experimentó cambios significativos durante el transcurso del año pasado y el inicio del presente. Gisele Bündchen contrajo nupcias con Joaquim Valente y dio a luz a un nuevo integrante de su familia en febrero.

La prensa sigue de cerca cada movimiento de esta pareja en las playas de San Bartolomé. Hasta el momento, ninguno de los dos implicados emitió un comunicado para confirmar o desmentir el estado de su relación afectiva.

Este encuentro marca una tendencia clara en la vida del retirado ídolo de los emparrillados tras su salida definitiva del deporte. Solo el tiempo dirá si esta conexión en St. Barths se transforma en el romance oficial de la temporada.

