¡Llevadita! Hermana de Santiago Giménez se burla de su lesión

El 2026 ha comenzado; sin embargo, para algunos deportistas no ha sido de la mejor manera tal es el caso de Santiago Giménez iniciará el año nuevo lesionado y que se prolongará hasta unos tres o cuatro meses para estar completamente recuperado.

Mientras esto sucede los Giménez acapararon los reflectores debido a una chusca broma de Agus Giménez, hermana del jugador, y es que el canterano del Cruz Azul recibió una fuerte broma cuando caminaba apoyado de sus bastones.

Burla de Agus Giménez l CAPTURA

A través de un video difundido en TikTok se ve como ‘Chaquito’ dice “Me voy a mi cuarto”, instante en que responde Agus: “Ni modos que te vayas a jugar al fut”, aunque la superposición del audio parece revelar palabras más subidas de tono del futbolista.

¿Llegará al Mundial?

La participación de Santiago Giménez en la justa mundialista del verano se encuentra bajo un riesgo real por primera vez. El delantero necesita una recuperación perfecta y una adaptación veloz para recuperar el nivel que exige un torneo de tal magnitud. Cualquier retraso adicional en sus entrenamientos individuales podría dejarlo fuera de la lista final de veintiséis seleccionados.

Esta lesión ha puesto en alerta su posible baja de la Selección Mexicana para la Copa del Mundo, y es que, el atacante no se puede recuperar y tras no sanar adecuadamente mediante las terapias físicas tradicionales. Ante la falta de avances positivos, el cuerpo médico optó por una cirugía para corregir los problemas en su tobillo derecho.

Navidad l Santgimenez_

Más presión

El DT del AC Milan, confirmó en conferencia de prensa que el tiempo de espera será prolongado. El técnico italiano estimó que el delantero causará baja por un periodo de entre tres y cuatro meses adicionales. “Giménez estará de baja entre tres y cuatro meses y ha llegado Füllkrug y nos echará una mano”, declaró el estratega.

Por si algo faltara la competencia será máxima con la llegada de Niclas Füllkrug al conjunto rossonero responde precisamente a la necesidad de cubrir esta ausencia de largo plazo. El club italiano no puede permitir esperar al ariete azteca sin tener un respaldo sólido en la zona ofensiva.

El refuerzo alemán asume ahora la responsabilidad de los goles mientras el mexicano inicia su proceso de rehabilitación postoperatoria y para el Milan el inicio del año tampoco ha sido el mejor debido a que suma a otros lesionados más entre ellos Nkunku.