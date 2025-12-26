Punk y Breakker irán al Upside Down para luchar; Raw prepara edición especial de Stranger Things

Punk vs Breakker será el evento central del primer Raw del año
Mauricio Díaz Valdivia
26 de Diciembre de 2025

WWE iniciará el año con todo, pues para la primera edición de Monday Night Raw el 5 de enero de 2026, la empresa ya ha anunciado una temática especial nada más y nada menos que sobre la serie más famosa en Netflix: Stranger Things.

Todo esto se ha hecho oficial por medio del poster de la lucha entre CM Punk ante Bron Breakker, la cual se planea que sea el evento estelar de la primera noche de aniversario de la alianza entre la marca roja y la plataforma de streaming, que también estará acompañada de los demás protagonistas de los lunes por la noche.

Poster oficial de la lucha titular | X

Lucha en el Upside Down

El poster oficial de la lucha entre Bron Breakker y el actual campeón mundial pesado CM Punk tiene varios aspectos alusivos a la serie; primero, el título como tal se ha manejado como Raw is Stranger Things, además de que dentro de la imagen también se han agregado algunos aspectos característicos de 'El Otro Lado', sumado al color rojo de los posters de la última temporada, los cuales coinciden con la marca de los lunes.

También, a lo largo de los últimos días se ha podido ver en las redes de WWE, más anuncios, como uno en donde se hace alusión al intro de la serie, pero con el logo de Raw hecho con la misma tipografía; otro más es la mezcla del tráiler de la quinta temporada con el avance de lo que será el primer show semanal del 2026.

Por el momento se desconoce si alguno de los actores de Stranger Things tendrán algún segmento especial o si aparecerán en ringside para presenciar el show, pues WWE se ha caracterizado por hacer cosas similares con actores o futbolistas, como llegó a suceder con Stephen Amell o Wayne Rooney.

Tampoco se sabe si la lucha titular o alguna más el próximo 5 de enero contendrán temáticas de la serie, ya sea con un ring o escenario alusivos, o bien, alguna estipulación especial.

¡Feliz año nuevo!

De esta manera comenzará el año de WWE, en el cual tendrán unos primeros meses bastante cargados de actividad, pues incluso el primer PLE del 2026 será fuera de Estados Unidos, con la primera edición oficial de Royal Rumble dentro de Arabia Saudita, lo cual también contará como una prueba, pues WrestleMania será el siguiente evento en viajar a dicho país, pero lo hará en 2027.

WWE Photo
Royal Rumble será el próximo 31 de enero | wwe.com

La lucha de CM Punk y Bron Breakker marcará la pauta para lo que pueda suceder en el año, ya que en caso de que el 'Badass' gane, le restaría un poco más de expectativa a que él mismo se convierta el ganador de la batalla real; por el lado de las mujeres, Liv Morgan se perfila como la principal candidata a llevarse la oportunidad titular en abril.

