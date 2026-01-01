California Dreamin: Indiana derrota a Alabama en el Rose Bowl

El Rose Bowl no sólo es el tazón colegial más antiguo, sino que este año en particular reunió una de las más grandes historias del deporte. Alabama Crimson Tide, el programa más ganador y exitoso comenzó una segunda temporada sin Nick Saban, pero el prestigio y la calidad de la universidad es innegable para estar de nueva cuenta en el Tazón de las Rosas.

Rose Bowl I AP

Por otro lado, con corazón latino, Fernando Mendoza, actual ganador del Trofeo Heisman, guió a Indiana Hoosiers para ser el ganador de la Big Ten y el número uno en Playoffs. Con Curt Cignetti como el entrenador en jefe -el mayor discípulo de Saban- los Hoosiers lucharon toda la campaña contra su propia historia.

Pero todo eso quedó atrás, cuando el sueño californiano de ambos comenzó en el majestuoso recinto de Pasadena. Fernando Mendoza fue castigado con dos capturas en su primera serie; algo casi similar a Ty Simpson, quien pese a no ser castigado, tampoco pudo guiar a Alabama con sus primeros puntos y el juego fue defensivo en los primeros cinco minutos.

Sin embargo, en la segunda -y larga- serie ofensiva de Indiana, el cero por fin se rompió y el pateador croata Nico Radicic anotó los primeros tres puntos. El dominio comenzó a ser para el mejor sembrado y, después de otro despeje de Alabama, Fernando Mendoza demostró porque el premio Heisman ahora es el “HeisMendoza”.

Con un pase de 21 yardas, Mendoza encontró a Charlie Becker, quien aunque el ovoide quedó un poco alto, lo bajó de gran manera con dos defensores encima. La jugada clave llegó por parte de la defensa de Indiana, quien con un golpe impresionante de D’Angelo Ponds hacia el quarterback Ty Simpson, recuperó el balón para una última serie ofensiva que terminó con un touchdown de Omar Cooper Jr.

Indiana vs Alabama I AP

El intento de renacimiento de Alabama

La segunda mitad comenzó como fue toda la tónica de la primera: dominio del número uno. Ty Simpson tuvo la primera serie ofensiva, pero después de tres jugadas abandonó el terreno y fue lo último de él en el partido. Fernando Mendoza encontró en las diagonales a Elijah Sarratt y confirmó el dominio.

Austin Mack reemplazó a Simpson y tuvo un arranque prometedor, con el primer viaje a zona roja en todo el partido para Alabama. Sin embargo, solamente conformaron con tres puntos tras un gol de campo por parte de Conor Talty.

El último episodio terminó por ser el definitivo y la estocada final. Con más de 14 minutos en el reloj, los Hoosiers dieron una estocada más con un acarreo de 25 yardas por parte de Kealon Black, que dejó a Alabama sin muchas esperanzas para remontar en el cuarto final.

Equipo de Indiana I AP

¿Cómo cerró el partido y quién será su rival?

Roman Hemby anotó y confirmó el poderío terrestre de los Hoosiers, quienes defendieron de nueva cuenta ante Austin Mack. El partido cerró con un momento emotivo para la familia Mendoza, pues Alberto, hermano de Fernando, cerró el juego para los Hoosiers; mismo que terminó 3-38. Indiana enfrentará en el Peach Bowl a los Oregon Ducks para luchar por un boleto para el Campeonato Nacional.