Antonela Roccuzzo presume a Lionel Messi en ‘paños menores’

En las últimas horas, Antonela Roccuzzo volvió a encender las redes sociales con una historia de Instagram que conquistó a millones de seguidores. La empresaria y modelo compartió un breve pero revelador clip donde se ve a su esposo, Lionel Messi, demostrando su talento con un balón de futbol, incluso fuera de los estadios y la competición profesional.

Historia de Antonela l CAPTURA

No deja el balón

En el video, publicado en su cuenta personal, Messi aparece con una pelota en los pies, ejecutando un toque elegante y potente al balón que inmediatamente captó la atención de quienes siguieron la historia. La imagen fue acompañada por un gesto de orgullo de Antonela, quien no dudó en presumir la habilidad de su marido ante su amplia audiencia en la plataforma digital.

La pareja, que ha construido una de las relaciones más seguidas del mundo del deporte y el espectáculo, suele compartir momentos cotidianos y familiares en sus redes, entre ellos celebraciones, viajes y escenas de la vida con sus tres hijos.

Foto de Fin de Año l leomessi

Antonela, con más de decenas de millones de seguidores, aprovechó el clip para mostrar una faceta más relajada y cercana del capitán argentino, alejado de la intensidad de los torneos pero siempre con el balón como protagonista.

Aunque Lionel Messi continúa siendo un referente en el futbol mundial, incluso en momentos fuera de competencia, la publicación generó miles de reacciones con mensajes de admiración y cariño de fanáticos de distintas partes del mundo.

Messi l TeamLeoM

¿Video viral?

La historia fue también protagonista de publicaciones virales en otras plataformas, donde seguidores elogiaron tanto la técnica del futbolista como la complicidad de la pareja en un inicio de año mundialista en donde Argentina buscará refrendar su etiqueta de campeón.

Este tipo de interacciones entre Antonela y Lionel evidencian la conexión que mantienen con sus seguidores no solo como figuras públicas, sino como familia unida alrededor del deporte que marcó sus vidas desde hace años.

Si bien Antonela no acompañó la historia con un texto extenso, su elección de compartir ese instante reafirma la importancia del fútbol en su día a día y la admiración permanente hacia una de las mayores leyendas del deporte moderno.

Contenido de este artículo fue elaborado con asistencia de herramientas de Inteligencia Artificial y revisado por un editor de RÉCORD

