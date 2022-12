Tras concluir la Copa del Mundo Qatar 2022, donde Argentina se consagró Campeona al derrotar a Francia, los reflectores estuvieron en Messi, quien en los festejos estuvo acompañado por sus hijos y su amor de toda su vida, Antonella Roccuzzo.

Ambos se conocieron cuando tenían apenas nueve y ocho años, y después de varios años de amistad comenzaron con una relación inocente, 'amor de niños', el cual se vio fortalecido cuando una amiga muy cercana a Roccuzzo falleció, fue entonces que Messi se convirtió en su soporte y apoyo emocional.

A los 21 años, los dos se encontraban completamente enamorados el uno del otro y comenzaban a confirmar su relación y desde entonces se volvieron inseparables y poco a poco más sólidos.

En el 2012, dieron la bienvenida a su primer hijo Thiago y tres años desués nació Mateo, y después dos años después decidieron contarer matrimonio en Barcelona, la ciudad que arropó a Messi futbolísticamente hablando. En el 2018 nació su tercer hijo, Ciro.

En entrevista para Sport, Messi aseguró: “Ella es todo para mí. El hecho de tenerla a mi lado me simplifica muchísimas cosas (...) Nos conocemos hace mucho tiempo, me conoce a la perfección y es alguien que prácticamente no tiene días malos. Siempre está de buen humor. Es una compañera espectacular”, dijo.

