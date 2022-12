ESPN: Joserra y El Hooligan vuelven a estar juntos luego de 16 años de ausencia

No hay fecha que no llegue y plazo que no se cumpla, después de toda la anticipación por el reencuentro entre Andrés Bustamante y José Ramón Fernández en el final de la cobertura de ESPN por la Copa del Mundo de Qatar 2022, al fin de concretó y El Hooligan apareció en el set de Futbol Picante.

Andrés Bustamante llegó como en los viejos tiempos, cerca del final del programa para destrozar el set y de paso a Joserra quien, por la edad, tuvo que ser reemplazado por un muñeco de su tamaño.

Al final del segmento "El Hooligan", que dejo amarrado a José Ramón atado en la silla lleno de harina y otras cosas, le confesó le porque durante estos 32 años ha perseguido a Joserra, comentando que, aunque no tiene hermanas, le afectó mucho que Fernández dijera que su hermana es muy fea.

"Hooligan":

Se terminó el Mundial y con él, la cobertura de ESPN, que mejor manera de cerrarla que con la vuelta y el reencuentro entre José Ramón Fernández y su archirrival "El Hooligan".

