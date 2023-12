Brian Rodríguez 'advierte' su presencia en la Final: 'No se sorprendan si juego'

América ha mostrado su poderío ofensivo en esta Liguilla y aún le falta recuperar a una de sus piezas clave como lo es Brian Rodríguez que aunque está lesionado ya advirtió que estará en la Gran Final del futbol mexicano.

Tal y como lo adelantó RÉCORD hace algunos días, el uruguayo está en la última fase de su recuperación y ahora el propio jugador confirmó que está listo para volver a las canchas.

"No se sorprendan si llego a la Final", dijo Brian Rodríguez a Miguel Layún, quien le respondió: "Venga, 'Rayito', que necesitamos de todos".

Hace algunos días en conferencia de prensa, André Jardine confirmó que Brian Rodríguez está cerca de volver.

Viene evolucionando bien. No fue una lesión simple, todos lo saben, peor por suerte no rompió ningún ligamento y no fue muy grave, pasó muy cerca de ser una de las que te paran un año. Ya corre, aún no trabaja con balón, pero lo vero con trabajos físicos, carreras. Nos da a sensación de que falta poco, subió fuerza en la pierna; él es muy fuerte, está muy dedicado. Vivimos en el mismo sitio y en las noches salgo con mi perro a caminar y yo lo vi trabajando en la alberca", reveló el brasileño en conferencia de prensa.

El uruguayo se lesionó en el partido contra Rayados y sufrió una luxación de rótula traumática en la rodilla izquierda que lo ha mantenido sin actividad el último mes.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: 'TANO' ORTIZ QUIERE A RICHARD SÁNCHEZ Y 'MOZUMBITO' MARTÍNEZ EN RAYADOS