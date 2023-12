Miguel Layún aún no cree que América tenga asegurada la Final: "No jugamos contra niños de colegio"

Tras la goleada de América en el Estadio Alfonso Lastras sobre Atlético San Luis, Miguel Layún aseguró que aún no hay que dar por hecho la clasificación de las Águilas a la Final del Apertura 2023.

Luego de ganar 0-5 ante los potosinos, el lateral del América aseguró que el partido de Vuelta debe plantearse con seriedad, pues Atlético San Luis tiene argumentos futbolístico para contrarrestar el resultado del duelo de Ida.

"Tenemos un partido y tenemos que ser sumamente serios, porque a final de cuentas no estamos jugando contra niños de colegio, estamos jugado contra un equipo que tiene muchos argumentos y que por algo está acá y creo que sería un grave error pensar de esa manera", declaró Layún en una entrevista para Fox Sports.

Referente al partido, Miguel aseguró que el conocimiento que André Jardine tiene sobre Atlético San Luis ayudó en exceso, pues sabían los mayores defectos y virtudes del rival. Cabe resaltar que Jardine dirigió la temporada pasada a los potosinos; de igual forma, Gustavo Leal, estratega de San Luis en el Apertura 2023, fue auxiliar de André.

"Sí, es un tema muy positivo para nosotros. Tuvimos dos días para preparar el partido y tuvimos un gran resúmen de lo que nos ibamos a encontrar por parte del staff. Nos explicaron al pie de la letra en donde nos podían hacer daño, cómo nos podían hacer daño, como contrarrestrar las herramientas de ellos y aprovechar las nuestras", expresó Layún.

Sobre su última etapa como jugador profesional, Miguel Layún se mostró ilusionado por culminar su carrera coronándose con América, el cual afirma que es el equipo de sus sueños.

"Pero para mí, la ilusión más grande es cerrar en mi casa, en el equipo que tanto amo y en el que tanta ilusión me hacía regresar después de mi paso europeo sin importar que eso significara cortar mi carrera un par de años. Estoy cerrando como siempre lo soñé. En el equipo que tanto amo, disputando minutos, aspirando a lo más grande y la verdad que me ilusiona pensar que puedo cerrar mi carrera con ese sentimiento. Que la gente se quede con un buen recuerdo mío y no lo contrario", sentenció.

