¿Lo extraña? Max Verstappen reveló que tiene contacto con Christian Horner

Red Bull Racing vive una revolución tras la sorpresiva salida de Christian Horner en julio pasado, luego de casi dos décadas al frente del equipo.

Horner había asumido el cargo en 2005, cuando la marca austríaca ingresó a la Fórmula 1, y desde entonces se convirtió en una de las figuras clave del éxito más dominante de la categoría en los últimos años.

Verstappen y Horner | RBR

El legado de Christian Horner

Bajo su liderazgo, Red Bull conquistó 14 títulos mundiales, ocho de pilotos y seis de constructores. Seis de esas coronas llegaron con Max Verstappen, quien se incorporó al equipo en 2016, procedente de Toro Rosso, con apenas 18 años.

Sin embargo, los últimos meses del mandato de Horner estuvieron marcados por la tensión interna. Entre 12 y 18 meses antes de su salida, el ambiente en la escudería se volvió cada vez más complejo.

El británico fue investigado y posteriormente absuelto tras acusaciones de comportamiento inapropiado hacia una empleada, se desató una lucha de poder en la cúpula directiva y en lo deportivo el equipo cayó hasta el cuarto lugar en la jerarquía de la F1.

Red Bull, a inicios de 2025 | RBR

¿Qué dijo Verstappen sobre Horner?

Toda esa problemática llevó a la directiva de Red Bull a apostar por un cambio de timón y designar a Laurent Mekies, proveniente del equipo hermano, como nuevo responsable. La decisión tuvo un impacto inmediato: Verstappen lanzó una inesperada candidatura al título y terminó la temporada como Subcampeón, solo por detrás de Lando Norris.

"Las cosas no iban muy bien para todo el equipo", reconoció Mad Max en declaraciones a Viaplay. "Había inquietud por los resultados y cuando eso se prolonga en el tiempo, los accionistas también quieren un cambio porque no están contentos con cómo van las cosas".

Pese a la salida de Horner, el vínculo personal entre ambos se mantiene. El cuatro veces campeón del mundo aseguró que sigue en contacto permanente con su exjefe. "Todas las semanas, en cada carrera. Viernes, sábado y domingo, y también durante las vacaciones. Es el mayor fan, siempre deseándome suerte y diciendo que cree en mí", explicó el neerlandés.

Todo el equipo de Red Bull en F1, en marzo de 2025 | RBR

Una nueva era en Red Bull

Con el objetivo de volver a disputar el Campeonato de Pilotos de la F1, Max Verstappen sabe que el engranaje de Red Bull debe de funcionar como no lo hizo en 2025, algo que ya ha notado de cara a la próxima campaña.

"El equipo está funcionando bien. Hay confianza, la gente sonríe, el ambiente es bueno y todos se llevan bien. Eso se había perdido en algún momento. El estilo Red Bull se había diluido un poco", concluyó el León Neerlandés.