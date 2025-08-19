Pedro Aquino deja Santos Laguna; regresa al futbol de Sudamérica

Santos Laguna ha hecho oficial la salida de uno de sus jugadores del mediocampo, a través de su página oficial, el cuadro lagunero ha emitido el comunicado oficial en el que informa que el peruano no será más jugador lagunero, no al menos por el siguiente año.

Aquino se marcha del futbol mexicano para regresar a Sudamérica

Aquino dice adiós a México

Después de ocho años jugando en Liga MX, Pedro Aquino se marcha de su último equipo en México, Santos Laguna, quien ha informado que la salida del jugador se da por un año.

"Club Santos Laguna informa la transferencia temporal por un año de Pedro Aquino al Club Alianza Lima de Perú", mencionó el equipo en su página.

Su nuevo equipo le da la bienvenida | Captura

Con el regreso de Aquino al futbol de su país, se corta una racha de más de 15 torneos disputados en el futbol de México, de los cuales el club lagunero resalta del Apertura 2023 al Clausura 2025, que fueron los que el peruano jugó con ellos.

El adiós de un campeón

Pedro Aquino para México jugó en equipos como Lobos BUAP, León, América y Santos Laguna; fue campeón con 'La Fiera' en el torneo de Guard1anes 2020.

Aquino fue parte del último festejo de liga de León | Imago7

En Liga MX, Aquino jugó un total de 203 partidos con los diferentes clubes de los que fue parte, divididos en 80 con América, 55 con León (incluyendo la Final ganada), 40 con su último club Santos Laguna y 28 con el extinto Lobos BUAP. También tiene cinco partidos en categorías sub 19 y 20 de León, América y Lobos.

