Magia francesa en la Liga MX: el taconazo de Saint-Maximin a Néstor Araujo que ya es viral

América vive la ilusión de sus aficionados con el talento de su nuevo refuerzo, Allan Saint-Maximin, quien comienza a dejar destellos de calidad en los entrenamientos. El francés protagonizó una jugada que rápidamente se volvió viral, con un taconazo de fantasía sobre Néstor Araujo.

Durante la sesión de práctica de este jueves 21 de agosto, el América compartió en sus redes sociales imágenes del clásico “torito” en el que participan sus jugadores. En la dinámica, Saint-Maximin amagó con pasar el balón hacia su derecha, pero sorprendió con un elegante movimiento de tacón que dejó descolocado a Araujo. Al defensa mexicano no le quedó más que reír ante la jugada de su compañero.

Demostró su calidad | X @clubamerica

Está ilusionando a la afición

El exjugador del Niza, Mónaco, Fenerbahce y Al Ahli, entre otros clubes, sigue mostrando que las habilidades individuales son parte de su sello. No solo regatea y encara rivales, sino que también deleita con acciones vistosas que levantan la expectativa entre los seguidores azulcremas.

En redes sociales, los comentarios de los aficionados no se hicieron esperar. Muchos consideran que “se va a comer la Liga MX”, calificándolo como “un auténtico bombazo” y aguardando con ansias su debut oficial con las Águilas.

'Humilló' a Araujo | CAPTURA

Se alista para su debut

Por ahora, Saint-Maximin continúa trabajando bajo las órdenes de André Jardine, a la espera de ser requerido este fin de semana en el partido contra Atlas, donde podría tener sus primeros minutos en el futbol mexicano.

Con jugadas como esta, el atacante francés empieza a justificar la ilusión que ha despertado su fichaje en la Liga MX.

Trabaja para su debut | X @clubamerica

OLEEEEEEÉ 🔥

Jueves de afinar detalles rumbo a la jornada 6. 💪🦅 pic.twitter.com/bo6B870FR3 — Club América (@ClubAmerica) August 21, 2025

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Diego Cocca: “Si le podemos pelear al América, le podemos pelear a cualquiera”