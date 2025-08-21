¿Se va de América? Sebastián Cáceres está en el radar de clubes europeos

¿Se va Cáceres del América?. El mercado de fichajes se sigue moviendo para los equipos de la liga mexicana y uno de estos es el América.

Y es que pudimos saber que Sebastián Cáceres es uno de los objetivos de dos equipos en el Viejo Continente y que ya preguntaron al América, además de poner una oferta inicial sobre las oficinas de Coapa.

Lo que nos dicen es que hay una oferta en estos momentos desde la Premier League, donde anteriormente ya había sonado el nombre del uruguayo, pues en mercados anteriores ya se había mostrado interés aunque nunca presentaron una oferta real por el central.

Cáceres está en el radar de un par de clubes europeos | IMAGO 7

Sin embargo, ahora sí se han manejado números, aunque esto es el inicio de una negociación por Sebastián. La primera oferta que se manejó, no es la que busca el América en temas económicos, pues consideran muy bajo el monto que se ha manejado en las últimas horas.

Según el portal Transfermarkt, el uruguayo vale seis millones de dólares, aunque sabemos que el América buscaría unos ocho millones de dólares para darle salida al defensa. La oferta habría sido inferior a los seis millones de dólares, es por eso que fue descartada por la directiva de Coapa.

En Coapa no quieren menos de seis millones | IMAGO 7

¿QUÉ VA A PASAR?

Sebastián Cáceres ha expresado su deseo por ir al futbol europeo, pues considera que está en la mejor etapa deportiva y en buena edad para dar el salto y seguir creciendo.

Ahora, América sido claro con el central y le darán el apoyo para que vaya a Europa, aunque tiene que ser con una buena oferta, pues es uno de los jugadores mejor valorados del equipo azulcrema. En América esperan que puedan aumentar la oferta y de ser lo indicado, darían las facilidades para que Cáceres vaya a Europa.

En América apoyarán a Cáceres para ir a Europa | IMAGO 7