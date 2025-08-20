América 'lanza amenaza' a la Liga MX con la dupla Rodríguez-Saint-Maximin

El Club América continúa generando expectación de cara al cierre del torneo y ahora ha encendido la ilusión de su afición con la que podría convertirse en una de las duplas más desequilibrantes de la Liga MX: Allan Saint-Maximin y Brian Rodríguez.

A través de sus redes sociales, las Águilas compartieron una imagen de ambos futbolistas durante el entrenamiento de este miércoles en Coapa, mostrando la concentración y química que podrían trasladar pronto al terreno de juego.

|

Pueden complementarse

Saint-Maximin ha señalado que se siente más cómodo jugando detrás del centro delantero, con funciones de ’10’, lo que abre la posibilidad de complementarse a la perfección con Brian Rodríguez, quien suele ocupar la banda izquierda. De esta manera, América podría contar con un ataque más dinámico y creativo, combinando la explosividad del uruguayo con la técnica y visión del francés.

¿Competencia interna por el mismo puesto?

Sin embargo, el propio técnico André Jardine reconoció que contempla a Saint-Maximin para desempeñarse como extremo por izquierda, la misma posición natural de Rodríguez. Esto abre otro escenario: además de buscar ser una dupla, ambos jugadores podrían competir directamente por un lugar en el once titular.

|

¿Cuándo debuta Saint-Maximin con América?

Hasta el momento, el club no ha confirmado la fecha oficial de debut del francés. No obstante, diversos reportes indican que el exjugador del Newcastle trabaja hasta en triples sesiones en Coapa con el objetivo de ponerse a punto. La esperanza está puesta en que pueda sumar sus primeros minutos este domingo en el duelo ante Atlas.

|

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Jardine tras gesto en victoria de América contra Tigres: "Ellos no entendieron"