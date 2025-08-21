¿Vuelve a casa? Nicolás Castillo es captado en las instalaciones del América

Castillo en América
IMAGO7
El nombre de Nicolás Castillo volvió a sonar en el entorno del América luego de que el delantero chileno fuera visto en las instalaciones de Coapa. El actual jugador del Santiago City compartió en redes sociales una fotografía junto al kinesiólogo de las Águilas, Fernando Gilardi.

Su paso por el América: lesiones y altibajos

Castillo llegó al América en 2019 procedente del Benfica, pero su etapa con las Águilas estuvo marcada por las lesiones y la irregularidad. A pesar de las expectativas, no logró consolidarse como goleador y terminó saliendo del club. Desde entonces, su carrera ha estado ligada a distintos equipos, incluyendo Necaxa y actualmente Santiago City. Su regreso | CAPTURA DE PANTALLA

Su regreso | CAPTURA DE PANTALLA|

Con las Águilas, Castillo sumó un total de nueve goles y tres asistencias, muy por debajo de su instancia con Pumas. Tras su salida del futbol mexicano, Castillo volvió a Chile por todos sus problemas de salud.

¿Un posible regreso al América?

La visita de Castillo a Coapa generó un gran revuelo en redes sociales, sin embargo, todo fue meramente por amistad. Nicolás tuvo una complicada situación de salud en su estancia con las Águilas, por lo que entablo bastantes vínculos con ciertos integrantes del cuerpo médico del club.

En América | IMAGO7
En América | IMAGO7|

