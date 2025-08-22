Horarios definidos para los Cuartos de Final de Copa Sudamericana; Alianza Lima no tiene rival

El equipo peruano espera la resolución de Conmebol tras los incidentes del encuentro entre Independiente y la U de Chile
Marcos Olvera García
| 2025-08-22
Así se jugará la Copa Sudamericana
¡El show debe continuar! Conmebol, a pesar de los incidentes que se vivieron en la cancha de Independiente, dio a conocer las fechas y los horarios de los Cuartos de Final de la Copa Sudamericana.

Mientras se da a conocer una resolución sobre los hechos que cancelaron el partido entre la Universidad de Chile y el Independiente, Alianza Lima aparece sin rival en los cruces de la siguiente ronda de los Cuartos de Final de esta competición.

Alianza Lima espera rival | AP

Los cuartos de Final de la Copa Sudamericana se jugarán los días 16 y 17 (juegos de ida) y 23 y 24 (juegos de vuelta) del próximo mes de septiembre, Alianza Lima jugaría los días 18 y 25 del mismo mes.

Hasta el momento, aunque se espera que la confederación sudamericana elimine a ambos equipos, Conmebol no ha dado a conocer ninguna sanción sobre lo ocurrido en Argentina.

Imágenes de los incidentes en Argentina | AP
Así quedaron los días y horarios de la Sudamericana

PartidoIdaVuelta
Lanús vs Fluminense16 de septiembre23 de septiembre
Bolívar vs Atlético Mineiro17 de septiembre24 de septiembre
Independiente del Valle vs Once Caldas17 de septiembre24 de septiembre
Alianza Lima vs (Sin rival definido)18 de septiembre25 de septiembre

Alianza Lima aún espera rival | AP
