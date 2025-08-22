¡El show debe continuar! Conmebol, a pesar de los incidentes que se vivieron en la cancha de Independiente, dio a conocer las fechas y los horarios de los Cuartos de Final de la Copa Sudamericana.

Mientras se da a conocer una resolución sobre los hechos que cancelaron el partido entre la Universidad de Chile y el Independiente, Alianza Lima aparece sin rival en los cruces de la siguiente ronda de los Cuartos de Final de esta competición.

Alianza Lima espera rival | AP|

Los cuartos de Final de la Copa Sudamericana se jugarán los días 16 y 17 (juegos de ida) y 23 y 24 (juegos de vuelta) del próximo mes de septiembre, Alianza Lima jugaría los días 18 y 25 del mismo mes.

Hasta el momento, aunque se espera que la confederación sudamericana elimine a ambos equipos, Conmebol no ha dado a conocer ninguna sanción sobre lo ocurrido en Argentina.

Imágenes de los incidentes en Argentina | AP|

Así quedaron los días y horarios de la Sudamericana

Partido Ida Vuelta Lanús vs Fluminense 16 de septiembre 23 de septiembre Bolívar vs Atlético Mineiro 17 de septiembre 24 de septiembre Independiente del Valle vs Once Caldas 17 de septiembre 24 de septiembre Alianza Lima vs (Sin rival definido) 18 de septiembre 25 de septiembre

