Continúan las acciones en las grandes ligas del viejo continente, entre ellas la Belgian Pro League, la cual comienza a tomar rumbo después de cinco grandes semanas llenas de futbol de élite.
Standar, recibe al conjunto de Brugge desde el Estadio Maurice Dufrasne, después de caer tres goles por cero ante Royale Union Saint-Gilloise. Por su parte, Brugge llega con una victoria en casa ante el KVC Westerlo.
La última vez que estos dos equipos se vieron las caras fue en la parte final de la temporada pasada, terminando en un emocionante empate a un gol y repartiendo puntos ambas escuadras.
¿Cuándo y dónde ver el Standard Lieja vs Cercle Brugge? EN VIVO
- FECHA: Sábado 23 de agosto.
- HORA: 10:15.
- LUGAR: Maurice Dufrasne, Belgica.
- TRANSMISIÓN: SIN TRANSMISION
