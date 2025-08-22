¡El rey está en casa! Bayern Múnich goleó en su debut de la Bundesliga

Regresó la Bundesliga y como era de esperar, los goles y el espectáculo se hicieron presentes desde la Jornada 1 del certamen, siendo protagonista el actual monarca de la competencia.

Luis Díaz y Henry Kane | @FCBayern

27 minutos y no fueron más

Desde el Allianz Arena, el actual campeón de la Bundesliga, Bayern Múnich, destrozó al RB Leipzig, aunque para sorpresa de propios y extraños, el campeón no tuvo piedad y desde el minuto uno, salieron a matar al rival.

El dominio de los bávaros comenzó desde el minuto 27, cuando gracias a una extraordinaria llegada de Michael Olise, terminó en el fondo de las redes tras vencer al portero hungaro, Péter Gulácsi.

No pasaron más de diez minutos cuando Gnabry desbordó por la zona de la derecha y tras dejar atrás a David Raum, mandó un balón al área que Luis Díaz golpeó para poner dos goles a favor.

A tres minutos de concluir la primera mitad del partido, una vez Gnabry recuperó el balón en tres cuartos de cancha, para después mandar su segunda asistencia del partido, tras dejarle la esférica a Olise.

Bayern Múnich en el Allianz Arena | @FCBayern

Segunda mitad, mismo resultado

Para la parte complementaria, los rojos no quitaron el pie del acelerador y pusieron su cuarto gol de la noche, de la mano del histórico, Henry Kane, quien vuelve a debutar en el certamen con gol.

Pese a que Leipzig quiso reaccionar, su gol terminó siendo anulado por el VAR, dejando ahogado el grito de gol de visitante, que poco o nada hubiera significado en el marcador final.

La fiesta en Múnich concluyó con dos goles más del histórico delantero inglés, quien mostró su hegemonía en el área y mandó el marcador hasta un 6-0, dejando un debut glorioso del campeón en su casa y con su gente.

Debut del Bayern en Bundesliga | @FCBayern

