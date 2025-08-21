De la mano de Armani y con un hombre menos, River Plate avanza a Cuartos de Final de Copa Libertadores

La mano salvadora de Franco Armani le puso punto final a la hazaña y River Plate jugará los Cuartos de Final de la Copa Libertadores 2025. Con un hombre menos por más de media hora, los Millonarios mantuvieron el empate a un gol ante Libertad, para posteriormente imponerse en penales.

Fue Jorge Recalde falló primero por los paraguayos, pero Marcos Acuña también erró por los argentinos. Sin embargo, Hernesto Caballero perdió la oportunidad de equilibrar el marcador. Lucas Martínez amplió la diferencia y Armani atajó el tiro de Marcelo Fernández para darle el triunfo 3-1 a River Plate tras el empate a un gol.

Armani fue la figura del partido | AP

Libertad no aprovechó la oportunidad

Después del empate sin goles en el partido de ida, River tomó la ventaja en la eliminatoria con tanto de Sebastián Driussi al minuto 28. Con un servicio de tres dedos, Acuña habilitó a Facundo Colidio, cuyo remate pegó en el travesaño y en el rebote, Driussi mandó el esférico al fondo de la red.

Poco antes del descanso, Robert Rojas empató en un tiro de esquina, en el cual aprovechó la mala salida de Armani para rematar en el área chica. Para el inicio de la segunda mitad, Giuliano Galoppo dejó a los argentinos con uno menos por doble amarilla, a pesar de lo cual Libertad no pudo concretar la remontada.

Libertad no pudo aprovechar la superioridad numérica | AP

Con el empate a un gol, los penales fueron inevitables y Armani se reivindicó por su falla en el gol del empate para sentenciar su pase a Cuartos de Final por segunda temporada consecutivas.

¿Cuándo y contra quién juega River Plate los Cuartos de Final en Libertadores?

Ahora los dirigidos por Marcelo Gallardo se medirán a Palmeiras. El equipo brasileño empató sin goles en casa para sellar su pase luego de la goleada 0-4 en la ida ante Universitario. El partido de ida se jugará el miércoles 17 de septiembre en Buenos Aires y la vuelta el miércoles 24 en Brasil, con horarios por confirmar.

River Plate selló el pase a Cuartos en penales | AP