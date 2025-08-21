Copa Libertadores 2025: Palmeiras elimina a Universitario y avanza a Cuartos

Caminando a Cuartos de Final. Palmeiras sigue siendo el favorito para levantar el título del torneo más importante de Sudamérica, la Copa Libertadores. A pesar de que terminó su paso perfecto con un empate, los brasileños siguen invictos y eliminaron al Universitario de Perú sin problemas.

Gracias a su triunfo de visita de 4-0 en el partido de Ida, Palmeiras llegó a la vuelta con un amplio colchón y cualquier resultado excepto por una derrota estrepitosa, estarían avanzando a la siguiente ronda. Es gracias a esta ventaja que el director técnico Abel pudo hacer rotaciones a su alienación.

Terminó el paso perfecto | AP

Universitario no se rindió

A pesar de la amplia desventaja, el cuadro peruano no se rindió y salió al Allianz Parque de Sao Paulo en busca de recortar la distancia en el marcador global. Incluso tuvieron las acciones más peligrosas, sin embargo, la contundencia no llegó y terminaron sin anotaciones.

De lado de Palmeiras, el equipos estaba más interesado en mantener la posesión del balón que buscar el arco rival. Allan fue el más ofensivo del equipo local. El volante logró aparecer en el área para, con un remate de cabeza, mandar el balón al travesaño

Hubo pocas jugadas de peligro | AP

El rival en Cuartos

Ahora el cuadro brasileño se enfrentará al ganador de la serie entre River Plate y Libertad de Paraguay. Del mismo lado del cuadro se encuentran Sao Paulo y Liga de Quito, por lo que, podría haber un Choque-Rei, es decir un duelo entre Palmeiras y Sao Paulo.

Del otro lado del cuadro ya también quedaron definidos los cruces de Cuartos de Final, con Racing enfrentándose a Vélez y a Flamengo midiéndose a Estudiantes de la Plata.

Se definieron los Cuartos | AP

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Copa Libertadores 2025: Así se jugarán los Cuartos de Final