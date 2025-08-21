Concachampions: MLS tendrá más boletos que la Liga MX tras fracaso en Leagues Cup

La Major League Soccer (MLS) volvió a dar un golpe de autoridad en la región luego del fracaso de los equipos mexicanos en la Leagues Cup 2025. Con cuatro clubes estadounidenses en las semifinales —LA Galaxy, Seattle Sounders, Orlando City e Inter Miami—, la liga norteamericana aseguró la mayor cantidad de boletos para la próxima Concachampions.

Leagues Cup | AP|

La MLS domina los boletos para la Concachampions

Gracias a sus recientes éxitos en la Leagues Cup y al reglamento de la CONCACAF, la MLS contará con nueve lugares en la próxima edición del torneo de clubes más importante de la región.

Primer, segundo y tercer lugar de Leagues Cup

Seis boletos otorgados por reglamento de CONCACAF

Total: Nueve representantes de la MLS

En contraste, México solo tendrá seis participantes, una cifra que refleja la pérdida de dominio en un torneo donde históricamente imponía condiciones.

Leagues Cup | AP|

México pierde protagonismo

Los equipos de la Liga MX, que en años anteriores eran protagonistas indiscutibles en la Concachampions, quedaron relegados tras no alcanzar instancias finales en la Leagues Cup. Este fracaso ha encendido las alarmas en el futbol mexicano, donde se cuestiona el nivel actual de los clubes frente a la competencia internacional.

