Real Madrid tiene en la mira a juvenil mexicano de 17 años

El Real Madrid, equipo más ganador de España y Europa, ha puesto la mira sobre Íñigo Borgio, joven futbolista mexicano de 17 años, que actualmente milita en el equipo juvenil del Leganés.

De acuerdo con información de ESPN, visores del conjunto merengue han seguido de cerca la carrera del joven que nació en la Ciudad de México. De igual manera, se informó que el cuadro blanco pensó en ficharlo en esta ventana de verano, sin embargo, decidieron esperar para que continúe su evolución.

¿De qué juega Íñigo Borgio?

Borgio cautivó al equipo pepinero en su paso por las Selecciones Menores de nuestro país, lo que provocó su irrupción inmediata en el equipo filial gracias a sus habilidades como extremo.

Se espera que el talentoso jugador mexicano sea parte del conjunto Tricolor Sub-17 en el próximo Mundial de la especialidad, que se disputará en noviembre de este año en territorio catarí. De igual forma, el extremo buscará seguir con su participación en el Leganés y poder subir al primer equipo, que es parte de LaLiga 2.

Buscan talento joven

Para nada es una sorpresa ver el talento joven en Valdebebas, principalmente con el caso del equipo del Real Madrid Castilla. Los fichajes recientes de jugadores como Franco Mastantuono o Thiago Pitarch -exjugador del Leganés- han hecho que el cuadro de Xabi Alonso piense en los jóvenes que pueden llegar a portar la casaca blanca.

