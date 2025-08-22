Partidos de hoy viernes 22 de agosto de 2025

La actividad deportiva continúa este viernes 22 de agosto, en el cual habrá actividad en las principales ligas de Europa, así como en la Liga MX. Además, siguen los Playoffs de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB), con partidos de Series de Zona.

En esta competencia, los Diablos Rojos del México disputarán el tercer partido de la serie ante Pericos de Puebla, con una ventaja de dos victorias para los Pingos. El otro partido es el de Sultanes de Monterrey contra Tecos de Dos Laredos, también con los regios adelante en la serie por dos partidos.

Los Playoffs de la LMB continuarán este viernes | X: @DiablosRojosMX

Llega la Jornada 6 del Apertura 2025

En cuanto a la Liga MX, la sexta fecha del campeonato comenzará con el compromiso de FC Juárez frente a Santos. Los Bravos tratarán de salir de la parte baja de la tabla, mientras que los Laguneros intentarán mantenerse en zona de clasificación.

Por otra parte, Gallos Blancos de Querétaro buscará su primera victoria en el torneo, cuando reciba a Atlético San Luis en el Estadio Corregidora. El Clásico de la 57 será una buena oportunidad para que los Emplumados traten de salir del fondo de la clasificación.

La actividad llegará a su fin en el Estadio Caliente, donde Xolos de Tijuana recibirá a Chivas. Los fronterizos vienen de quitarle el invicto a Pachuca con una inesperada victoria 0-2, mientras que el Rebaño cayó ante Juárez en la Jornada 5, en otro resultado que agudizó la crisis de los rojiblancos.

Xolos viene de vencer a Pachuca en la Jornada 5 | IMAGO 7

¿Jugará Edson Álvarez?

En cuanto a los partidos en el futbol europeo, West Ham tendrá su primer partido en casa de la Temporada 2025-26 en la Premier League. Los Hammers recibierán a Chelsea, en medio de los rumores sobre el futuro de Edson Álvarez, que la semana pasada contra Sunderland se quedó en la banca.

Mientras que en España, Real Betis recibirá a Alavés en el Estadio Benito Villmarín, encuentro que levantará el telón en la Jornada 2 de la temporada de LaLiga. Además, Barcelona se enfrentará a las figuras de la Liga MX Femenil en el Juego de las Estrellas.

