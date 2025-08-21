Fidel Kuri sale de la cárcel tras casi dos años en prisión; ¿qué sigue para la franquicia de Veracruz?

Fidel Kuri Grajales, expropietario de los Tiburones Rojos de Veracruz, quedó libre hace unas horas tras permanecer recluido desde agosto de 2023. La prisión preventiva justificada que enfrentaba en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México ha sido ya sustituida por prisión domiciliaria.

¿Cuál es el origen del pleito legal con Arrendadora Azteca?

El motivo del conflicto radica en que Arrendadora Internacional S.A. de C.V., filial de Grupo Salinas, lo denunció por supuestamente no haber pagado un préstamo millonario por 139 millones de pesos, relacionado con el préstamo del Estadio Luis "Pirata" Fuente. Kuri argumentó que la deuda ya había sido cubierta con la venta de jugadores como Jurado, aunque la empresa demandante lo contradice

Estado actual del proceso judicial

En marzo de 2025, un juez negó su solicitud para enfrentar el proceso en libertad, por lo que continuó bajo prisión preventiva justificada.

En mayo, fue notificado de una segunda prisión preventiva justificada , dictada por un juez tras un nuevo indicio de fraude procesal.

Simultáneamente, el hijo de Kuri, Fidel Kuri Mustieles, logró que se sobreseyeran los cargos por falta de pruebas. Se estima que esto podría favorecer la situación del padre en los próximos meses.

