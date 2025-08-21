Monterrey hace oficial fichaje internacional

Monterrey hizo oficial el fichaje de Lourdes Bosch para el Torneo Apertura 2025. Rayadas busca potenciar su plantilla para apuntar a conquistar un trofeo próximamente, ya sea de Liga MX Femenil o Concacaf W Champions Cup.

¿Quién es Lourdes Bosch?

Lourdes Bosch llega al equipo regiomontano tras su paso por el Denver Summit FC y anteriormente en Melbourne City, de Australia, donde logró destacar para ser contemplada en la Selección Mexicana Femenil.

El acuerdo para que Bosch llegara al club regiomontano fue cerrado como préstamo para el Apertura 2025, por lo que Rayadas solo disfrutará su calidad como mediocampista durante el presente torneo de la Liga MX Femenil.

Estadísticas de Bosch

En su etapa en Australia, Bosch jugó 22 encuentros, en los que anotó cuatro tantos. Además ganó la A-League Woman 2024-25 y fue la líder de asistencias con nueve acumuladas.

Con su llegada, Rayadas suma una pieza de calidad probada en el mediocampo y refuerza sus aspiraciones de mantenerse entre las protagonistas del futbol femenil. Lourdes Bosch aportará experiencia internacional y capacidad creativa, factores que podrían ser determinantes para que Monterrey compita al más alto nivel en este Apertura 2025.

