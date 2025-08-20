Rayadas cae ante Gotham FC en su debut en la Concacaf W Champions Cup

Las Rayadas de Monterrey no tuvieron el inicio esperado en la Concacaf W Champions Cup, luego de caer 2-1 frente a Gotham FC en un partido marcado por las malas condiciones climáticas en Nueva York.

Gotham comenzó ganando desde el minuto 5' | @GothamFC

Un arranque cuesta arriba para Monterrey

El encuentro comenzó con complicaciones para el equipo mexicano. Apenas al minuto 5’, un error de la guardameta Ana Gabriela Paz, quien soltó un balón aparentemente controlado por efecto de la lluvia, permitió que la brasileña Bruninha pusiera el 1-0 a favor del conjunto local.

El segundo golpe llegó al 23’, tras un tiro de esquina mal defendido por la zaga regia. La central estadounidense Emily Sonnett controló el balón dentro del área y, con espacio para maniobrar, sirvió una diagonal que Khyah Harper mandó al fondo para ampliar la ventaja de Gotham FC.

Gotham vence a Rayadas 2-1 | @GothamFC

La reacción regia no alcanzó

Rayadas tardó 31 minutos en reaccionar. Un pase filtrado de Alice Soto dejó mano a mano a Diana García Restrepo dentro del área; aunque su primer disparo se estrelló en el travesaño, el rebote le favoreció y de cabeza anotó el descuento (2-1).

En la segunda mitad, bajo una lluvia constante y con presencia de granizo, el equipo dirigido por Amelia Valverde buscó con insistencia el empate. Sin embargo, Gotham FC se mantuvo firme en defensa y también tuvo oportunidades para sentenciar el duelo, aunque sin éxito.

Lo que sigue para Rayadas

Con este resultado, Monterrey arranca la Fase de Grupos sin puntos en la Jornada 1 de la Concacaf W Champions Cup, mientras que Gotham FC toma ventaja en el sector. Las Rayadas volverán a la actividad de la Liga MX Femenil y su próximo rival en esta competición será el Alianza Women FC hasta el 17 de septiembre.

