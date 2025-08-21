Gilberto Mora encabeza lista de la Selección Mexicana Sub-20

Después de un par de grandes actuaciones, Gilberto Mora encabeza la lista de convocados de Eduardo Arce para la Selección Mexicana Sub-20. México buscará continuar con su preparación para el Mundial en Chile, a finales de septiembre.

El entrenador mexicano reunió a lo mejor de los jóvenes mexicanos de cara a la concentración en el Centro de Alto Rendimiento (CAR), y un partido amistoso ante Pachuca. Además del joven de Xolos, varios jugadores con experiencia en Primera División se encuentran entre los elegidos por Arce, como Pablo Lara, Amaury Morales, Iker Fimbres y Elías Montiel.

En la mira de Chile

Después de su concentración y el duelo amistoso ante los Tuzos, Eduardo Arce deberá entregar su lista final para el Mundial de Chile 2025. México comparte grupo con Brasil, Marruecos y España, en uno de los más complicados de todo el certamen.

El primer partido del combinado nacional será ante la Verdeamarela el 28 de septiembre del presente año. Tras ese partido, el Tricolor tendrá su duelo ante la Furia Roja, para cerrar ante el rival más 'débil' del grupo, Marruecos.

Los convocados:

Porteros: Pablo Lara (Pumas), Emanuel Ochoa (Cruz Azul), Juan Liceaga (Chivas).

Defensas: Diego Ochoa (Juárez), Rodrigo Pachuca (Puebla), César Bustos (Rayados), Jaziel Mendoza (Cruz Azul), Everardo López (Toluca).

Medios: Obed Vargas (Seattle Sounders), César Garza (Dundee FC), Alexei Domínguez (Pachuca), Amaury Morales (Cruz Azul), Diego Sánchez (Tigres), Iker Fimbres (Rayados), Elías Montiel (Pachuca).

Delanteros: Yael Padilla (Chivas), Gilberto Mora (Xolos), Hugo Camberos (Chivas), Oswaldo Virgen (Toluca), Mateo Levy (Cruz Azul), Tahiel Jiménez (Santos).

