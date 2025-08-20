¡Otro sudamericano! La Selección Mexicana ya encontró a otro rival de Conmebol para noviembre

Faltan 295 días para el inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026. En el caso de la Selección Mexicana, como coanfitriona, no tiene que disputar eliminatorias, por lo que la Federación Mexicana de Futbol (FMF) se ha esforzado por concretar amistosos ante rivales de alto nivel para mantener la competitividad.

En este contexto, para la Fecha FIFA de noviembre el organismo rector del futbol mexicano agendará dos amistosos más ante rivales de la Conmebol. Y aunque el encuentro contra la Selección de Argentina no se concretó, serán selecciones que harán el papel de sinodales para el equipo de Javier Aguirre.

El Tri sigue con su preparación rumbo al Mundial | IMAGO 7

La FMF encontró otro rival de la Conmebol

Además de la Selección de Uruguay, el Tri se medirá en noviembre a su similar de Paraguay. Lo anterior de acuerdo con información difundida por TUDN esta semana.

Aunque de momento la Selección Mexicana no ha confirmado esta versión, la fuente mencionada aseguró que tras el encuentro ante los charrúas el sábado 15 de noviembre en el Estadio TSM Corona, el representativo mexicano se medirá a los guaranís el martes 18, probablemente en el Estadio BBVA.

México enfrentará a varios rivales sudamericanos | IMAGO 7

¿Cuándo es el siguiente partido de la Selección Mexicana?

Por ahora, los siguientes compromisos confirmados para el combinado azteca son contra dos selecciones asiáticas que ya tienen su boleto para el Mundial 2026. El primer juego será ante la Selección de Japón, el próximo sábado 6 de septiembre a las 20:00 horas (tiempo del centro de México) en el Oakland Coliseum.

Mientras que el segundo encuentro agendado para septiembre será el martes 9 de septiembre a las 19:00 horas. El Geodis Park será el escenario en el cual el Tri se enfrente a la Selección de Corea del sur este día.

El Tri sigue con su preparación con miras al Mundial 2026 | IMAGO 7