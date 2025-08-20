Diablos Rojos arrancan con victoria en la Serie de Zona del Sur

Los Pingos pegan primero en la Serie de Zona. Con un ataque explosivo de seis carreras en la quinta entrada, los Diablos Rojos del México se impusieron 7-2 a los Pericos de Puebla, dando el primer paso en su camino hacia el ansiado bicampeonato.

La Novena Verde tomó ventaja en el tercer inning, cuando Christian Adames conectó un cuadrangular de dos carreras ante los lanzamientos de Bryce Hall.

La reacción escarlata llegó de inmediato. En la cuarta, Carlos Pérez cruzó el plato impulsado por un sencillo de Arístides Aquino, aunque la jugada terminó en out en la antesala. Fue suficiente para que los capitalinos recortaran la desventaja.

El momento decisivo se escribió en la quinta tanda. Robinson Canó encendió la ofensiva con un imparable productor; después, Julián Ornelas sumó otro sencillo remolcador. Un turno más tarde, Río Ruiz elevó de sacrificio y, en un pisa y corre forzado pero efectivo, Ornelas llegó al pentágono. Para rematar, Juan Carlos “Haper” Gamboa empujó dos más y él mismo anotó la séptima con la que los Pingos firmaron el rally.

En la loma, Hall trabajó cinco entradas con dos carreras, cinco imparables y par de pasaportes. A partir de ahí, el bullpen escarlata se encargó de congelar a la ofensiva poblana: Kevin Gowdy, Jimmy Yacabonis, J.C. Mejía y Tomohiro Anraku colgaron cuatro ceros consecutivos para sellar la victoria.

