Los Texas Rangers anuncian una noche temática con camiseta exclusiva de Tanjiro

Los Texas Rangers han confirmado un nuevo y emocionante “Theme Night” dedicado al anime D Kimetsu no Yaiba, en colaboración con el estreno norteamericano de Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle Arc Part 1.

Este evento se realizará el 9 de septiembre, durante el enfrentamiento contra los Milwaukee Brewers en el Globe Life Field, en Arlington, Texas.

Camiseta exclusiva l X:MLB

Los aficionados que compren un boleto especial para esa noche temática recibirán una camiseta exclusiva co-brandeada diseñada especialmente para la ocasión.

Esta prenda une la estética del equipo con detalles inspirados en el protagonista del anime, Tanjiro Kamado, incluyendo patrones de su haori —como el icónico cuadriculado verde y negro—, el logo de los Rangers y, en la parte trasera, un número personalizado.

Rangers l AP

Promocional

Este tipo de noches temáticas se ha convertido en una herramienta promocional habitual en el béisbol profesional estadounidense: se asocian franquicias deportivas con obras populares de la cultura pop y se obsequia merchandising exclusivo a quienes adquieren boletos especiales

Temporada de los Rangers

La temporada 2025 de los Texas Rangers ha sido un viaje lleno de altibajos. El equipo ha mostrado una rotación de élite, liderada por Jacob deGrom, un bullpen reconstruido desde cero y una defensa destacada, pero sigue luchando por encontrar consistencia ofensiva, lo que ha limitado su avance en la clasificación de la MLB.

MLB l AP

