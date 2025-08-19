México pierde ante Japón y quedan eliminados de la Serie Mundial de Pequeñas Ligas

El sueño de la novena mexicana por pelear en la Serie Mundial de Pequeñas Ligas llegó a su fin este martes cuando, en el Volunteer Stadium de Williamsport, los aztecas fueron blanqueados por los japoneses.

Los nipones aprovecharon su ofensiva y, apenas en la primera entrada, la novena japonesa puso cuatro carreras de distancia con los mexicanos, que pudieron detener a los asiáticos por un buen rato.

|

A pesar de mantener a raya a la novena nipona durante tres entradas, México no pudo hacerle daño a Yamamoto, pitcher abridor japonés, que terminó con las esperanzas aztecas en la quinta entrada.

El lanzador conectó un cuadrangular solitario en la parte alta de la quinta entrada para poner cinco carreras de distancia entre México y Japón, en la sexta Japón anotó la última carrera y sentenció a la novena mexicana.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¿Cuándo y dónde ver el juego de México vs Japón de la Little World Series?

|